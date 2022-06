Een unieke garage: praktisch en mooi

Bij een villa hoort natuurlijk een excellente garage. Je komt als architect niet weg mee een doorsnee ontwerp. Kabaz staat bekend om hun innovatieve en zeer esthetisch ontwerpen, waarbij telkens een hoofdrol lijkt weggelegd voor de verlichting. Deze garage gaat een visuele lichtconnectie aan met de lantaarns in de tuin en is een essentieel onderdeel van de woonbeleving van deze villa. Een dure auto stal je op een prachtige manier en Kabaz heeft uitgevonden hoe! Deze garage heeft een rieten dak en heeft zodoende de uitstraling die je bij een garage op stand verwacht. Naast het feit dat hij erg mooi is, blijkt de garage ook erg ruim en praktisch ingericht te zijn. De garage is ontwikkeld in samenspraak met de klant, maar Kabaz nam wel alle taken opzicht, zodat de klant zelf niets hoefde te doen. Het resultaat is prachtig!

Tot zover de unieke garages en schuren. We hopen dat je geïnspireerd bent en even enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste trend in de werkend van design en architectuur.

Meer zien van Florian Eckard? Bekijk zijn profiel!

Je wilt in vorm blijven? Kijk hier naar de ideeën voor een fitnessruimte!

Al zin in de zomervakantie? Zie hier 5 tophuizen in Mexico!