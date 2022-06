Bijzondere huizen: vormen van de toekomst

We rijden de straat in en zien iets uitzonderlijks! Het huis steekt echt enorm af bij de andere huizen in de straat. Dit is geen gewoon rijtjeshuis, dit huis is door zijn unieke vormgeving een eiland van vooruitgang. Het huis is gebouwd op een klein oppervlakte, waardoor een slimme interieur indeling een noodzaak was. Maar dit was absoluut geen probleem voor DAS (design en architectuur studio). Dit Vlaamse bedrijf staat bekend om zijn innovatieve concepten en schitterende stijl. Leuven heeft er een architectonische parel bij!

Tot zover deze bijzondere huizen met de vormen van de toekomst! We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij! Blijf ons volgen, zodat je telkens op de hoogte bent van de nieuwe ontwikkelingen in de architectuur.

