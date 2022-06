De 5 meest ongebruikelijke en bijzondere tuinmeubels van dit moment

Een parasol mag natuurlijk niet ontbreken in de tuin. De parasol die we hier zien is het resultaat van een samenwerking tussen Jan Dijkstra en Ontwerpstudio Nathalie Schellekens, of ONS. In opdracht van het Nederlandse bedrijf Borek, gespecialiseerd in parasols en tuinmeubilair, ontwierpen zij deze bijzondere verschijning. Het moge duidelijk zijn waar de inspiratie voor deze parasol vandaan kwam. We geven u een kleine hint: deze parasol waait met de wind mee. Nog niet? De parasol is natuurlijk geïnspireerd door de iconische foto van Marilyn Monroe en haar opwaaiende rok. Vanaf een tuinstoel, of liggend op de luxueuze bank die we op de foto kunnen zien, moet de parasol iets weg hebben van een prachtig wit wolkendek. Het type wolken dat in hemelblauwe luchten aan ons voorbijtrekt, en wiens vormen allerlei associaties oproepen.