Zo integreer je de magnetron op fraaie wijze in je keuken!

De magnetron is samen met alle andere apparatuur zoals ons fornuis, oven, koelkast en vaatwasser tot belangrijk apparaat geworden in ons dagelijks leven. Handig om iets in op te warmen, te koken of even te ontdooien. Zonder hen wordt ons leven een stuk minder gemakkelijk waardoor de magnetron inmiddels een van de basisvoorwaarden voor onze keuken is geworden. De wijze waarop je deze plaatst is vanwege hun omvang een stuk eenvoudiger en biedt ook meer mogelijkheden dan alle andere apparaten. Om deze reden – en omdat je alle ruimte in je keuken optimaal wilt gebruiken – presenteren we je in dit artikel 7 verschillende manieren voor de installatie van je magnetron!