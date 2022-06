Decoratieve muren: 10 stijlvolle manieren om een ruimte te scheiden

Interieur design wordt geleid door bepaalde principes waarmee je het gewenste resultaat kunt realiseren. Om dit ideale resultaat neer te zetten, moeten interieurarchitecten vaak beslissingen nemen over het verwijderen of toevoegen van extra muren of over het goed plannen van de locatie van de trap. Alles wordt daarbij ingezet om het meest optimale en sfeervolle interieur te creëren. In dit artikel tonen we je ter inspiratie 10 ideeën over hoe je een muur kunt gebruiken als een scheiding van een ruimte in je huis.