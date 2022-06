Modern wonen: 8 ideeën voor een trap met natuursteen

In moderne woningen is het zeer modieus om een zwevende trap te plaatsen. Deze lijkt los te hangen in de lucht terwijl in werkelijkheid de wand ondersteuning bied die, in dit geval is bedekt met een prachtige stenen bekleding. Let op het contrast tussen de massieve steen en de transparantie en het visuele licht van de glazen balustrade. Mooi en bovendien veilig voor de kinderen!