De verbouwing van een gezinswoning

Een van de mooiste veranderingen van na de transformatie is de open gevel. Vroeger was de prachtige tuin nauwelijks zichtbaar en was het interieur een beetje donker. Dat was erg jammer, want de woonsfeer wordt er binnen dan niet beter op. Als je vanuit je huis de tuin goed kunt zien dan voel je je als bewoner veel lekkerder in je vel zitten. De woonruimte is over de volledige breedte van de woning verbonden met de tuin. De tuin is als het ware onderdeel van de woonruimte geworden. Nu ervaar je de tuin dus veel sterker in het interieur van deze woning.