Oud klaslokaal wordt prachtige moderne loft

Panden die eerst een andere functie hadden en worden omgetoverd tot woonruimte, blijven fascinerend. Vandaag bekijken we dit oude klaslokaal in Amsterdam dat door Studio Ruim tot een geweldige en moderne loft is gepromoveerd. In het strakke ontwerp blijven de contouren van het klaslokaal zichtbaar dankzij subtiele verwijzingen. Het linoleum op de vloer, de vintage kleuren, de zichtbare balken onder het schuine dak en het raam, dat ooit de hal van het klaslokaal scheidde, maar nu de keuken met de woonkamer verbindt. Kortom, een pareltje. Laten we snel gaan kijken.