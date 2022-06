Een oude boerderij in een nieuw jasje

Als we iets verder in de leefruimte gaan kijken, dan valt vooral op wat voor stoer geheel dit huis is. En dat komt vooral door het bijzondere industriële tintje dat je hier kunt vinden. De grijze betonnen vloer en de metalen meubels zijn daar mooie voorbeelden van. Wat hier verder in het oog springt, is de mooie overloop die als een loopbrug in de ruimte aanwezig is.