De bijzondere eclectische verschijning in de landerijen

Begin jij ook direct na te denken over welke stijl je hier kunt zien? Bij ons wat dat namelijk wel het geval! Want het is nog niet eens zo eenvoudig om dit bouwwerk direct in een bepaalde categorie in te delen. Landelijk en rustiek is het in eerste instantie door zowel de locatie als de gebruikte materialen zoals baksteen en hout. En dat geldt ook zeker voor het dak dat uit leistenen bestaat. Maar het geheel heeft ook iets heel ergs moderns. Dat zal je zo meteen aan de andere kant van het huis nog meer gaan zien. Laten we daar ook even een kijkje gaan nemen.