Split-level schuurwoning in Eelderwolde

Architectuurstudio SKA werkt op dit moment aan projecten als schuurwoningen in Uitwelingerga en Lieveren, woonhuizen in Kaapstad en de ontwikkeling van diverse werkgebouwen in Heeg. Het is een kleine greep uit hun meest recente projecten en laat ons zien hoe divers hun werkzaamheden zijn. Woningbouw, utiliteitsbouw, interieurbouw en restauratie zijn daar onderdeel van. De architecten van SKA besteden extra aandacht aan detail en materiaalkeuze en proberen met een minimum aan middelen het maximale resultaat te halen. In Eelderwolde realiseerden zij deze bijzondere woonschuur. Hieronder nemen we een aantal details van deze woning door.