10 geweldige oplossingen voor kleine keukens!

Je hebt een kleine keuken. So what? Denk je dat je alleen maar met een grote keuken een prachtige keuken kunt creëren? Think again. In plaats van er een drama van te maken, kun je het ook als een uitdaging zien. Waar laat je al je apparaten (groot en klein), bestek, servies en ander keukengerei ? Laten we eens diep adem halen en een oplossing zoeken! We hebben tien keukens voor je verzameld met handige en praktische ideeën voor de indeling van je keuken, want ook in een kleine keuken is er altijd wel plek voor een kleine tafel, handige planken aan de muur en mooie verlichting.