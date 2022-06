Uit de Magische doos van een Binnenhuisarchitect: 6 Gratis Geheimen

Een trap in de kamer naar een bovenliggende etages is natuurlijk geweldig, maar kan ook veel kostbare ruimte in beslag nemen. Daarom deze eerste tip: laat, zoals hier op de foto, de trap langs de muur lopen en integreer er een tweede meubelstuk in. In dit geval is dat het tv-meubel. Het loopt speels door in de trap en benut meteen de loze ruimte onder de trap.