Gipsplaten: 24 fantastische toepassingen!

Soms heb je gewoon zin in even heel wat anders, maar heb je simpelweg de middelen niet voor een verbouwing of aanpassing in huis. Wij hebben de oplossing: Gipsplaten!

Gipsplaten geven je woning een moderne look zonder dat je meteen diep in de buidel hoeft te tasten. Het materiaal wordt in verschillende maten verkocht.

Een van de meest voorkomende problemen van onze lezers gaat over het opdelen van een grote ruimte. Gipsplaten kunnen hierbij een oplossing bieden, creëer bijvoorbeeld heel eenvoudig een afscheiding tussen de woonkamer en de keuken. Met dit materiaal kun je zelfs geïntegreerde nissen en planken aanbrengen.

Kijk snel of er een mogelijkheid tussenzit die jij wellicht thuis kunt toepassen!