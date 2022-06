Een landelijke droomwoning met sfeer!

De eerste indruk van het huis is meteen al goed. Door zijn afmetingen is de woning erg statig. Typisch een herenhuis waar je even naar blijft kijken op straat. Wij kijken er niet alleen na, we gaan ook naar binnen om rond te kijken! Het is een huis met twee verdiepingen, wat veel woonruimte schept. Als je aan komt lopen valt het direct op dat er veel zorg besteed is aan de voortuin, deze ziet er natuurlijk uit, maar toch ook ingetogen. Rechts van de woning zien we een garage, dat is een fijne manier om je bolide te stallen, zo staat deze goed beschut tegen weer en wind.