Een fantastisch uitgebreid huis

Een vrijstaande woning is vaak ook een ruime woning. Maar het kan door diverse omstandigheden natuurlijk zo zijn, dat je huis een beetje uit z’n jasje is gegroeid. De bewoners van dit huis in het Noord-Hollandse Scharwoude moeten daar ook zo over gedacht hebben. Architect Robin Hurts uit Alkmaar is aan de slag gegaan om een ontwerp te maken voor een uitbreiding van het huis. En het resultaat dat het heeft opgeleverd is erg inspirerend om te bekijken. Reis daarom via de digitale weg met ons mee om dit interessante vernieuwde onderkomen te bekijken.