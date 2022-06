Een nieuwe jaren 30 woning

Het ontwerp van deze woning bestaat uit een twee-onder-een-kap woning. Een concept dat in de jaren 30 al vaak werd toegepast en dat hier op een prachtige manier opnieuw tot leven is gewekt. Opvallend is daarbij natuurlijk het rieten dak. En ook de vorm van het wat overstekende dak is daarbij net iets anders gemaakt dan oorspronkelijk in de jaren 30 het geval was. Het hout dat gebruikt is in de gevel, geeft het geheel een nog meer rustiek effect. En dat terwijl het ontwerp ook iets typisch moderns heeft. Een heel erg fraai eclectisch effect!