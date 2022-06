Oud arbeidershuisje met bijzondere uitbreiding

Aan de rand van de binnenstad of het centrum van grotere Nederlandse plaatsen kom je ze vaak tegen: authentieke kleine huisjes die vaak onder de noemer van arbeiderswoning of schipperswoning te koop worden aangeboden. Charmante huisjes om te zien, zeker als de voorgevel in prachtige oude staat is opgeknapt. Maar er is wel vaak een probleem met deze huizen: de ruimte die je er binnen kunt vinden. Ruwweg een eeuw geleden werd er natuurlijk heel anders gebouwd dan nu, en dat zorgt vaak voor woningen met vele kleine en hokkerige kamertjes. Dat was ook zo bij dit huis, maar je zult snel genoeg gaan zien dat het nu helemaal anders is!