20 unieke trappen voor kleine en grote huizen

Een trap is een onderdeel dat in geen enkel huis met meerdere verdiepingen kan ontbreken. Een architect moet daar in z’n ontwerp dan ook altijd zorgvuldig rekening mee houden. Zeker in kleine huizen is het soms passen en meten. Maar naast het gebruik kan het design van een trap ook erg bepalend voor een woning zijn. Om je op dat gebied wat leuks te laten zien, hebben we een lijst met 20 unieke trappen voor grote en kleine huizen samengesteld.