De kunstige meubelstukken van Wilfred Kalf

Wilfred Kalf is meubelmaker, houtliefhebber, ambachtsman en nog veel meer. Dat kunnen we u hier en nu vertellen maar dat zult in het vervolg van dit artikel zelf ook ondervinden. Na het volgen van een opleiding aan het Hout- en meubileringscollege in Amsterdam richtte Kalf in 1996 zijn eerste meubelmakerij op. In 2000 startte hij met de opleiding bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam. Het leverde hem een baan als specialist omgevingsrecht op maar na verloop van tijd begon het bij Kalf toch weer te kriebelen. Het werken met zijn handen, de liefde voor hout en zijn ambities leidde ertoe dat hij in 2010 weer een werkplaats betrok, en zich weer toelegde op dat waar hij het meest van houdt: het vervaardigen van meubels en het werken met hout. Kalf probeert hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van inlandse houtsoorten en houdt bij het vervaardigen en ontwerpen van zijn producten veel rekening met duurzaamheid. Zo werkt Kalf bijvoorbeeld ook met afgedankt hout en is het mogelijk om de boom uit uw eigen tuin als materiaal voor een meubel te gebruiken. We laten hieronder een aantal van zijn bijzondere ontwerpen de revue passeren.