Klassieke woning voor onze tijd

Het is een nieuw bouwhuis deze prachtige woning! Het is een klassieke stijl die we nog kennen van het begin van de 20ste eeuw. Toch is deze woning van een veel hogere kwaliteit als het gaat om de moderne wooneisen, niet geheel onlogisch natuurlijk, want dit is een ultramoderne woning. Groothuisbouw is gespecialiseerd in het bouwen van vrijstaande, luxe woningen voor een realistische prijs.