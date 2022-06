Bio-villa met een fantastische moderne stijl

Je wordt toch blij verrast door de natuurlijke look van deze villa. Het hekwerk rond het perceel brengt ons direct in de juiste stemming. We staan hier bij een bio-villa die de toon voor de toekomst zet! Wij vinden de houten geveldelen fantastisch! De ramen doen het goed in het ontwerp: binnen is er door deze vensters een schitterende lichtval. Licht is een van de belangrijkste factoren in je interieur, dat is in deze mooie bio-villa sterk naar voren gekomen. Het is niet moeilijk te bevatten waarom de bewoners met zoveel plezier in deze villa wonen! Laat je inspireren door een expert, je woning zal zeker geweldig uit de verf komen!