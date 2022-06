10 creatieve ideeën om je eigen houten meubels te bouwen

We hebben inmiddels allemaal wel een bed met hoofdbord maar hoe mooi is het om dit hoofdbord van oude houten planken (zoals gerecycled of drijfhout) te maken? Het geeft een ongeëvenaarde sfeer aan je slaapkamer. Veel mooier dan een stoffen hoofdbord! Plaats ze in verschillende lengtes horizontaal of zoals in dit voorbeeld in verschillende hoogtes verticaal voor een speels effect.