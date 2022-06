Dit wist jij nog niet over vloerverwarming!

Hoe heerlijk is het om lekker warme voeten te hebben tijdens deze koudere en gure winterdagen. Vloerverwarming zorgt voor een aangenaam warme vloer en prettige warmte in je huis. Bovendien is het milieuvriendelijk, gezonder en levert het een besparing op. Zeker wanneer je een 'koudere' vloer overweegt zoals bijvoorbeeld tegels of linoleum dan is het zeker de moeite waard om even na te denken over deze vorm van verwarming. Maar hoe plaats je deze nu eigenlijk en wat zijn de voor- en nadelen? We zetten alles even voor je op een rij… .