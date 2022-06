homify 360º: Aanbouw woonboerderij Acht5

Vanuit dit perspectief hebben we goed zicht op de nieuwe aanbouw. De knik in de aanbouw versterkt de relatie met de omgeving, niet alleen de boomgaard is vanuit de aanbouw te zien, maar ook de overige omgeving. In de nieuwbouw ligt de nadruk op samenzijn en eten, in een ruimte die baadt in het licht en vanuit elke positie uitzicht biedt op de prachtige omgeving. De twee volumes kennen beiden hun eigen vormentaal. De moderne aanbouw versterkt het historische karakter van de oude boerderij, en omgekeerd. Subtiele doch herkenbare details en aanpassingen aan de oude boerderij, alsmede referenties aan lokale historische elementen in de nieuwbouw zorgen voor een bijzondere synthese tussen de twee volumes.