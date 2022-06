Nieuwbouw in Oudhollandse stijl

Oudhollands, wat is dat precies? Een vaste omschrijving is misschien een beetje moeilijk om te geven, maar je hebt er vast wel een idee bij. De nieuwbouwwoning waar we nu een kijkje gaan nemen valt wat ons betreft onder die categorie. De bouwers, Groothuisbouw Emmeloord, noemen het een notariswoning. Een woning op stand is het in ieder geval wel: een groot en ruim onderkomen met een leuke tuin. We zullen onze focus vooral op de buitenkant leggen, maar we weten je ongetwijfeld ook te verrassen met een paar interieurfoto’s die je misschien wel iets anders had verwacht. Kijk in ieder geval maar lekker met ons mee!