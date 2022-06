Klassiek, rustiek én modern: een prachtige combinatie

Naast een bouwkundige expert, is een architect natuurlijk ook een kunstenaar. En door het maken van een schets kan een architect z’n creativiteit heel erg goed laten zien. Als opdrachtgever moet je toch direct aangenaam verrast zijn als je een ontwerp als dit ziet. Eigenlijk alles wat je net in het echt al kon zien, is op deze tekening al aanwezig. Het grote voordeel is natuurlijk ook dat je in dit stadium bij de architect nog goed aan kunt geven wat je graag zou willen veranderen in het ontwerp.