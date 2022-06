Home gym, zo blijf je fit en sterk!

Rotam Vastgoed heeft hun nieuwe kantoorpand opnieuw in laten delen en verbouwen. Mood Interieur was de ideale partij om een nieuw indelingsplan te maken en een realistische kostenraming van de verbouwing te maken. Het resultaat mag er zijn. Deze gym is onderdeel van de nieuwe indeling en wordt graag door de medewerkers gebruikt. De loopband en crosstrainer zorgen voor de noodzakelijke beweging, die je zonder deze gym niet snel op kantoor zult hebben. De favoriete clubshirts hangen aan de muur, dit maakt de kamer persoonlijk. Ook erg handig zijn de handdoeken haakjes. Ben je meer in de stemming voor buikspieroefeningen of yoga, de mat tegen de wand staat er voor! Het contrast tussen de witte wanden en de warme houten vloer is prachtig en zorgt voor een schitterende sfeer in deze home gym. Nu zien we deze gym in de context van een vastgoedbureau, maar je zou hem even goed thuis kunnen realiseren.