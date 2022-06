Schimmel in huis en 5 manieren om er van af te komen

Er zijn van die dingen waar echt helemaal niemand blij mee is, maar waar vele van ons toch een keer mee te maken krijgen. Schimmel in huis is iets wat daar zeker bij hoort. Het is vervelend, het zorgt voor vlekken, het is meestal niet zomaar te verwijderen en soms ook moeilijk te voorkomen. Vooral in vochtige ruimtes, zoals badkamers, de keuken en de gang, komt schimmel met regelmaat voor. Gelukkig kun je er wel degelijk iets tegen doen. Zelfs dingen waarvoor je niet meteen allerlei chemische goedjes in huis hoeft te halen. De huis-, tuin- en keukentips van oma komen ook bij schimmel goed van pas.

Er zijn manieren om reeds aanwezige schimmel te verwijderen, maar ook manieren om de kans op het ontstaan van schimmel te verkleinen. Aangezien vele van ons in huis met schimmelproblemen te maken hebben, leek het ons een goed idee om hier eens een Ideabook aan te wijden. Hierin lees je meer over schimmel in huis en geven we je 5 tips over het voorkomen en verwijderen van schimmel. Lees snel verder, dan is jouw huis binnen de kortste keren schimmelvrij.