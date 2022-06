Top 5 van de week: gezinswoningen

Zo'n gezinsvriendelijke tuin als deze zien we maar zelden. Lekker badderen in het zwembad en loungen in het zitgedeelte – in deze tuin kan ieder zich vermaken. Tijdens de lunch- en avonduren komt iedereen samen voor een heerlijke, zelfgemaakte maaltijd. Voor de nodige privacy is er een heg in de tuin geïnstalleerd. Een goed idee van de bewoners is de grote boom waar iedereen beschutting kan vinden – handig voor de zomerse dagen!

Jaloers op deze tuin? Waarom schakel je dan geen hovenier in? Die kan vast iets voor je betekenen!