Unieke Hotel Suites in Zwolle: ontworpen door Baden Baden Interior

In deze woonkamer is werkelijk alles uit de kast getrokken om een exotisch en modern interieur te creëren. We kijken hier tegen de achterkant van de wand aan die we net ook zagen. De kast die in de wand ingebouwd is draagt een schitterende exotische sculptuur, het lijkt wel het schild van een schildpad. Let ook even op de muur waaraan de spiegel hangt, die lijkt wel bedekt met de huid van een alligator. Deze kamer mogen we ook wel eclectisch noemen, want we zien zo veel verschillende stijlen in deze kamer dat het ons begripsvermogen bijna te boven gaat.