Moderne woning met opvallende tuin

We komen aanrijden en we wanen ons direct in een metropool, deze architectuur verwachten we in steden als Berlijn, Londen en Parijs. De lichte metallic gloed van het glas zorgt voor een opvallende verschijning in de straat. Het huis valt door zijn transparantie mooi op in het straatbeeld, maar gaat er ook in op. Een prachtige symbiose tussen de oude bouwkunst en de nieuwe is een feit. Het huis geeft niet veel prijs van de gebeurtenissen die er binnen gaande zijn, waardoor je als bewoning veel privacy hebt. De grote gevel verliest iets van zijn massiviteit door het grote raam waardoor een prachtig licht schijnt. We zijn benieuwd hoe het er binnen uitziet!