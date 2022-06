Het Massagehuys: ontworpen door TANK

Vandaag stellen we TANK aan je voor: een interieur- en grafisch ontwerpbureau dat in 1999 opgericht is door Sanne Schenk en Tommy Kleerekoper. Ze mikken op design met een onderscheidend ontwerp, dat de wensen en identiteit van de gebruiker ten volle bediend. Kortom, de klant staat centraal. Het bureau is voor veel klussen te benaderen, want het portfolio van TANK is zo gevarieerd als hun stijl: hotels, clubs, exclusieve woningen en restaurants zijn slechts een greep uit hun omvangrijke oeuvre. Vandaag nemen we je mee naar weer zo'n bijzonder ontwerp van TANK: een massagesalon in Amsterdam-West, Het Massagehuys. De salon biedt oosterse massages aan waarbij je helemaal kunt ontspannen. Het Massagehuys wordt zo echt een plek van heilzame rust. Al benieuwd naar de inrichting? Kijk dan snel met ons mee!