De recycle-kunst van Atelier Delfts Hout

Met een naam die een combinatie is van de woorden recycling en circles mag het duidelijk zijn waar het bij deze lamp om draait. De tafellamp is gemaakt van hergebruikt spaanplaat en is in verschillende afmetingen en kleuren verkrijgbaar. De lamp is opgebouwd uit verschillende lagen, die tezamen een hoogte bereiken van zo'n dertig centimeter. De vorm van deze lamp roept associaties op met de steenmannetjes, in het verleden gebruikt om de top van een berg te markeren, of de weg die daartoe leidt. Een eeuwenoude vorm van navigatie, die men al vanaf de bronstijd gebruikt. Door gebruik te maken van gerecycled materiaal, nota bene van één van de grootste bedrijven ter wereld, maakt Atelier Delfts Hout een prachtige hedendaagse interpretatie van dit fenomeen.