Als het eindelijk weekend is: een stijlvolle bungalow!

Een bungalow is de perfecte keuze voor iedereen die wil genieten van het buitenleven. We willen allemaal wel eens de grote stad (of de niet zo grote stad) ontvluchten, niet waar? In deze bungalow liggen alle mogelijkheden voor je open om te genieten van een periodiek teruggetrokken bestaan. Het is een woning die gelijkvloers is, zodat dit ook de ideale woning is voor mensen die wat minder ter been zijn. De stijl is vrij traditioneel, gewoon zoals we ons een bungalow voorstellen. Het ontwerp ziet er uitnodigend uit! Een woning die op een harmonieuze wijze past bij de omgeving waarin de bungalow gebouwd is. Een expert helpt je met de bouw van je droombungalow!