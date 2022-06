25 manieren om het beste uit je kleine huis te halen (deel 2)

We zien vaak slaapkamers voorbij komen waarbij er veel in een kleine ruimte staat. Soms is dat mooi, vaak oogt het rommelig. Onze experts adviseren dan ook om eerst de afmetingen van de kamer in kwestie goed in je op te nemen om vervolgens na te gaan denken over wat je met de kamer wilt. In het voorbeeld op de foto was het voor de kamer en de sfeer daarin beter om één groot meubelstuk te plaatsten. Zo wordt de ruimtelijkheid hier behouden!