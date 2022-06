Compact appartement met slimme indeling

Na een ontspannen avond in het appartement wordt het tijd om te gaan slapen. Deze modieus ingericht slaapkamer is daar de ideale plek voor. Het bed is groot, comfortabel en heeft een prachtige vorm. Let ook op het leer op de muur aan het hoofdeinde, super luxe! De hanglampen zorgen voor een strakke moderne look en doen ons denken aan de fabriek of schip, plekken waar lampen met een dergelijke vormgeving niet ongewoon zijn. Wil je voor het slapen gaan nog even tv kijken? De flatscreen is in de wand ingebouwd!

Tot zover het prachtig ontworpen interieur door SO • IN Sosin Interieurs. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van het nieuwste design.

