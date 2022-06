Een kubus met een geweldige woonkwaliteit!

Binnen en buiten vinden we een elegante, eenvoudige esthetiek. Het maximale wordt uit het minimale gehaald! Overbodige franje wordt weggelaten en een visuele rust komt ervoor in de plaats. Het resultaat van het proces van ontwerpen en bouwen is een luchtige, open leefruimte met een harmonieus interieur waarin oud en nieuw design een eigen plaats hebben. Daarbij is de woning ecologisch en duurzaam als het gaat om de klimaatregeling in het huis. Dit is een mooi voorbeeld van architectuur die in perfecte harmonie met de tijdgeest is: esthetiek en techniek zijn hier in balans. We hopen dat je geïnspireerd bent door deze woning en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën!

Deze woning heeft een bijzonder statige look!