Zomer is op dit moment nog een vage herinnering, maar dat is nog geen reden om niet te dromen over heerlijk grillen met je nieuwe rustieke barbecue. Bouw 'm lekker zelf en zorg er voor dat je in het voorjaar de eerste bent die de barbecue zal aansteken!

We hebben een aantal prachtige rustieke grills verzameld die je zullen verleiden.

Als er een tussen zit die je wat lijkt, neem dan contact op met een lokale professional uit jouw regio voor hulp!