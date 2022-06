Bijzondere verlichtingsideeën voor thuis

Deze lamp is gemaakt door Studio TOIMII, een ontwerpstudio met een geheel eigen stijl. Bij TOIMII (Fins voor 'het werkt') creëren ze prachtig design voor een moderne context, namelijk het hedendaagse interieur. Het ontwerpersduo Gerben Hoogenboom en Peet de Vries startten de studio en brengen sindsdien hun werk onder het vaandel van Studio TOIMII uit. Oorspronkelijkheid en praktisch nut zijn kernwoorden bij het werk van de studio. Het eindproduct moet een geheel eigen vorm en aura hebben, maar naast esthetisch ook praktisch ingezet kunnen worden. TOIMII werkt in opdracht, maar ontwerpt ook autonoom. Het design is bedoeld voor het moderne interieur, dat zowel voor particuliere als voor zakelijke of algemeen nuttige doeleinden gebruikt kan worden. Deze speelse lamp hangt hier in een slaapkamer en is geïnspireerd op een nest, de link is snel gelegd. Deze bijzondere lamp is gemaakt van gerecycled materiaal dat ooit dienst deed als productverpakking. De lamp zorgt voor een prachtige sfeer in je kamer, mede door de bijzondere schaduwpatronen die op de muur vallen als je de lamp in de avond aan doet. Deze lamp staat symbool voor hergebruik en vooruitgang. Een mooi design gekoppeld aan een hoopvol idee. Studio TOIMII zorgt dat de toekomst wel gaat werken!