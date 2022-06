Top 5 van de week: mooie huizen voor een klein prijsje en meer..

Een mooi huis voor een kleine prijs. Wie wil dat nou niet? Oké, je moet rekening houden met de kosten zoals we die in Nederland hebben, maar alle projecten die we je laten zien hebben in hun eigen land maar iets meer dan € 100.000,- gekost. Zoiets moet je toch in Nederland eigenlijk ook voor elkaar zien te krijgen? Stuk voor stuk zijn dit mooie vrijstaande huizen die schitterend vormgegeven zijn door diverse architecten. Ben je net zo benieuwd als wij? Laten we dan snel gaan kijken!