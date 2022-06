Moderne woning op een oud boerenerf

Zoals een schip is in de zee, zo is dit huis als een prachtig bakstenen baken in het mooie landschap. De prachtige blauwe lucht vormt op deze foto een mooi contrast met het robuuste maar ook zo elegante bouwwerk. Je kunt je voorstellen dat ook op een wat somberder dag dit huis een prachtig element in de omgeving vormt. Bijzonder is ook het zinken dak. Juist dit geeft het huis extra karakter en onderscheidt het van vele andere woningen. De ruimte om het huis is ook fantastisch, kinderen kunnen hier in de zomer onbezorgd spelen en ’s avonds is er meer dan voldoende ruimte om met (veel) gasten van een heerlijke barbecue te genieten.