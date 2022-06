10 tips voor een moderne uitstraling van je huis

In de moderne stijl draait veel om functionaliteit. Zorg er dan ook voor dat alles in je interieur lekker functioneel is. Kijk maar naar de mooie (en zeer stijlvolle!) gebruiksvoorwerpen die je in deze eetkamer ziet. Een ideale combinatie tussen design en functie kun je hier zien. Daar kun je vast zelf ook wel iets leuks mee gaan doen.