Een eclectisch pareltje als gezinswoning

Wat zien we hier een schitterend vrijstaand huis! Lekker landelijk gelegen in een prachtige groene omgeving. Het huis zelf daarentegen laat gelijk heel goed het eclectische zien waar we het in de inleiding al over hadden. De vormen en materialen zijn aan de ene kant namelijk best wel traditioneel te noemen, maar de uitvoering is op een hele frisse en moderne manier gedaan. Snap je een beetje wat we daar mee bedoelen?