homify 360º: Bijzondere aanbouw van een woonhuis in Eben Emael

Een bijzonder project vandaag in onze homify 360º-categorie: de uitbreiding van een woonhuis in het Vlaamse dorp Eben Emael. Bijzonder, omdat we zulk soort projecten niet vaak tegenkomen. De uitbreiding is uitgevoerd door Artesk van Royen Architecten, een breed georiënteerd, maar bewust kleinschalig architectenbureau. Het bureau beschouwt architectuur niet alleen als het bouwen en ontwerpen van constructies, maar als een alomvattende manier van denken. Het architectenbureau besteedt veel aandacht aan onderzoek van de locatie en de manier waarop het te realiseren gebouw zorgvuldig ingepast kan worden. De voorkeur gaat dan ook uit naar projecten die een sterke verbinding met de context aangaan, en daarnaast tot in detail zijn uitgewerkt. In dit artikel nemen we één van deze projecten onder de loep.