Blom & Blom II: DIY-lampen in een nieuwe functie

We sluiten af met dit prachtige contrast. Wie had kunnen denken dat uit de berg rommel deze delicate lamp onttrokken kon worden? Dit is het ultieme voorbeeld van het feit dat het werk van Blom & Blom een grote verbeeldingskracht vereist en een creatieve kracht die prachtig design voort kan brengen! Het verleden is een schitterende schatkamer waarin we authentieke en bijzondere objecten kunnen vinden. Door ze te upcyclen en ze dus in een nieuwe context te plaatsten, krijgen we bijzondere creatieve resultaten. Het werk van de broers heeft een hoog DIY-karakter en sluit prachtig aan bij moderne interieurstijlen. Het is uniek in zijn soort, vanwege de bijzondere vindplaats, maar ook door de knappe wijze waarop het gereviseerd is. We zijn volledig onder de indruk : dit design is geweldig!

Tot zover dit artikel over Blom & Blom. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je tekens op de hoogte van het nieuwste design.

