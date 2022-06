Modern, Chique & Feel-Good: Dit Huis Moet je Gezien Hebben!

Binnen blijft er weinig te wensen over, want het minimalistische interieur heeft alles wat je maar kunt wensen. De greeploze fronten bieden de bewoners een sfeer van eenvoudige elegantie die direct voor een goed gevoel zorgt. Al dat wit past prachtig bij de donkere vloer! Een ideale keuken om lekker culinair uit de voeten te kunnen! Waar we helemaal lyrisch over zijn is het keukeneiland met de ladekasten en de kookplaten. En wat ziet die zwarte wand er gaaf uit! Dit is de moderne lichte keuken die menig huizenfan in zijn of haar dromen ziet.