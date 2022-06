Blom & Blom: Industrieel design uit voormalig Oost-Duitse fabrieken

De DDR bestond van 7 oktober 1949 tot 3 oktober 1990. De republiek werd opgericht door de Sovjet-Unie in de Sovjet-zone in het oosten van Duitsland. Op de afbeelding zien we één van de verlaten fabrieken die in de genoemde periode gebouwd zijn. Alle productie in de DDR stond onder controle van de overheid, deze bepaalde wat er geproduceerd werd en hoeveel iets in de winkel kostte. Alles naar goed communistisch gebruik dus. Het klinkt allemaal mooi, maar de kwaliteit van de producten was meestal bedroevend. In 1990 viel de DDR en daarna legde ook de Sovjet-Unie het loodje. De overheidsfabrieken konden niet meer meekomen met de technologisch veel geavanceerdere westerse fabrieken, waardoor ze in feite kapot geconcurreerd werden. De consequentie van dit alles was, dat deze fabrieken leegkwamen te staan en naar verloop van tijd urbane ruïnes werden; mausoleums waarin de oude DDR-tijd onder het stof van de tijd bedolven werd. Ondanks dit grimmige verleden zijn er in deze oude fabrieken vele schatten te vinden, zoals fabriekslampen, die met wat zorg en creatieve aanpassing heel mooi opnieuw in een modern interieur te gebruiken zijn. En hier komt Blom & Blom om de hoek kijken! Zij doen dit werk met veel passie en toewijding, deze urban explorers gaan de krochten van de DDR binnen en halen ware schatten naar boven. Echt bijzonder!