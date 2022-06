De beste containerwoningen van de wereld die je gewoon moet zien!

Dit is nu echt een woning voor een bachelor. Links zien we de veranda met zitzone, de perfecte plek voor een BBQ. De looks van de woning zijn mooi donker en de opzet is verbluffend strak. Een mooie detail vinden wij de railingen bij de dakterrassen. Binnen in deze containerwoning heb je geen moment het idee dat je in een huis bent dat gebouwd is van zeecontainers. Deze containerwoning heeft een zeer luxe stijl!