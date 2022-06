Ideeën om een klein appartement in te richten

Als je net een nieuw appartement hebt gehuurd of gekocht, tref je vaak een lege ruimte aan. Het is dan niet altijd makkelijk in te denken wat je met de inrichting en stijl wilt gaan doen. Ook is de vraag altijd: waar beginnen we? In dit geval beginnen we met de woonkamer en het eetgedeelte, waarover je hieronder meer leest.